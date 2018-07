Policial de UPP é morto após ter carro roubado no RJ Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, foi assassinado na noite de ontem no município de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. O soldado Robson Soares Mena Junior, de 23 anos, foi morto a tiros após ter o veículo roubado em frente à residência onde morava.