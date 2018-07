Policial de UPP é morto na zona oeste do Rio

De acordo com a Polícia Militar, houve um confronto entre traficantes na favela. Ainda não se sabe se Silva foi morto por uma bala perdida ou se os criminosos sabiam que ele era policial. Uma equipe da Divisão de Homicídios da Capital está na favela e policiais do 14º Batalhão (Bangu) reforçam a segurança no local.

Há dez dias, o soldado Ryan Procópio Guimarães, de 23 anos, também lotado na UPP da Vila Kennedy, foi sequestrado, torturado e morto com cinco tiros nas costas. Ele era filho e irmão de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Desde o início do ano, 82 PMs morreram no Rio de Janeiro. Em 2013, foram 79.