Policial de UPP é preso com carro roubado e armas Um soldado da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Turano, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante na noite deste sábado (24), com um carro roubado e duas armas com os números de registro raspados. O policial militar Sullivan da Silva e outros dois homens foram autuados por porte ilegal de arma, receptação e formação de quadrilha. Eles foram pesos no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.