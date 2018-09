O carro era dirigido por um homem que se apresentou como policial civil, dizendo que o veículo era do irmão e que desconhecia as multas, de acordo com as informações da Secretaria. O veículo foi levado para a 2º Delegacia do Departamento de Trânsito, onde foi constatado que havia desalinhamento no número do motor. O policial foi ouvido e liberado. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso.