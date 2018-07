Policial do Denarc deve ser solto nesta quarta-feira

O Ministério Público confrontou os policiais com cinco acusados de tráfico de drogas, presos por suposto envolvimento com o sequestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, na venda de entorpecentes. Três testemunhas participaram do reconhecimento.

"Trabalhamos com 100% de certeza e, como uma testemunha titubeou em reconhecê-lo, decidimos pedir a revogação de sua prisão", afirmou o promotor Ricardo Chade.

Nesta terça-feira o governo do Estado determinou que a Corregedoria da Polícia Civil passe a funcionar 24 horas. As equipes de plantões serão dobradas e cerca de dez policiais trabalharão durante as noites.