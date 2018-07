Policial é atacado com pauladas durante tumulto no Rio Um tumulto generalizado na Rocinha (São Conrado, zona sul do Rio), no local conhecido como Largo do Boiadeiro, deixou duas pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira, dia 25. Um dos feridos é um policial militar ainda não identificado, que foi atacado com pauladas. O outro, Alex Duarte Monteiro, de 21 anos, levou um tiro no rosto. Nenhum dos dois corre risco de morrer. De acordo com testemunhas, o rapaz teria sido atingido por um PM.