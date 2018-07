Policial é baleado ao tentar impedir em assalto

Sozinho e ocupando um Hyundai Vera Cruz, o investigador flagrou uma decoradora, de 67 anos, em luta corporal com um de três bandidos que a abordaram na porta de casa. Armados com um revólver calibre 38, a intenção dos criminosos era entrar na residência da vítima, que foi atacada quando estacionava um Corolla em frente ao imóvel onde reside. No momento em foram surpreendidos pelo policial, os bandidos já haviam puxado uma pulseira de ouro da vítima.

No tiroteio com os criminosos, Paulo Henrique foi atingido e foi socorrido minutos depois por policiais militares do 16º Batalhão, que o encaminharam para o Hospital São Luiz, no Morumbi. Um dos bandidos fugiu a pé; os outros dois em um veículo preto, de marca, modelo e placas não anotados. O policial passou por cirurgia e continua internado, mas já fora de perigo. O caso foi registrado na delegacia do Deic, onde o policial trabalha.