Policial é baleado dentro de delegacia e morre no Rio Um policial militar foi baleado dentro da 25º Delegacia de Polícia no começo da manhã de hoje, no Rio de Janeiro. Segundo primeiras informações da Polícia Militar, o policial foi baleado por um homem que foi preso junto com seu comparsa, suspeitos de terem assaltado um taxista hoje próximo ao Norte Shopping. Durante a elaboração do boletim de ocorrência, um dos suspeitos sacou da arma de um dos policiais e efetuou o disparo, atingindo o policial. A PM ainda não divulgou o nome do policial atingido. Ferido, ele foi levado para o Salgado Filho, mas já estava morto ao dar entrada no hospital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.