Policial é baleado e morre no Complexo do Alemão Um policial militar foi morto quando fazia patrulha na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão nesta quinta-feira, 06. O soldado Rodrigo de Souza Paes Leme, de 33 anos, estava acompanhado de outros onze PMs, lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), quando foram encurralados na localidade conhecida como Quadra do Escadão. Paes Leme foi atingido por dois tiros no peito, que ultrapassaram o colete à prova de balas. Ele chegou a ser socorrido pelos colegas e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas morreu no local.