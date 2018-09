Policial e bombeiro são mortos a tiros no Rio

O soldado do Corpo de Bombeiros Dewenir Jorge Matos morreu de madrugada no Hospital Getúlio Vargas. Ele havia sido atingido na Estrada do Itararé, durante suposto confronto entre traficantes de drogas do Morro do Alemão, segundo informações da PM.

Já o terceiro-sargento da PM Marcelo Domingos da Silva, que teria reagido a um assalto, foi morto com quatro tiros. O policial baleado de raspão, do 3.º Batalhão, no Méier, foi atacado por ocupantes de um Astra prateado. Ferido, foi levado para o hospital Salgado Filho. Os bandidos fugiram.

A disputa entre facções rivais pelo controle da venda de drogas provocou intenso tiroteio durante a madrugada deste domingo no Morro da Serrinha, em Madureira, na zona norte. Dois carros blindados foram mandados para o local pela PM.