Policial é condenado por encobrir morte de estudante durante blitz O Tribunal do Júri condenou na madrugada de ontem o policial Daniel Luís Santiago Cortes a 12 anos e 10 meses de prisão, sob acusação de denúncia caluniosa, fraude processual e tortura, em decorrência da morte do estudante Rafael Rodrigo Zanella, de 20 anos, em maio de 1997. Ele vai recorrer em liberdade. Três pessoas já haviam sido condenadas anteriormente por envolvimento no mesmo crime e duas devem ser julgadas até segunda-feira.