Policial é encontrado morto em São Cristóvão, no Rio O policial civil Celso Menezes Damasceno, de 42 anos, foi encontrado morto hoje dentro da antiga fábrica conhecida como Sabão Português, localizada na Avenida Brasil, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, segundo informações da Polícia Militar. A vítima estava amarrada e com um tiro na cabeça. Ele trabalhava na Divisão de Telecomunicações e Informática da Polícia Civil e fazia segurança da fábrica.