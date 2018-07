Policial é espancado por manifestantes no Rio Um grupo de manifestantes no Rio reeditou, no fim da manifestação desta segunda-feira, tumulto semelhante ao da semana passada, ao tentar invadir o prédio da Assembleia Legislativa. A quantidade de manifestantes muito maior do que o número de policiais militares obrigou os PMs a se refugiarem no prédio, de onde atiraram bombas de efeito moral e gás de pimenta para o lado de fora. Um policial chegou a ser espancado e foi carregado desmaiado pelos colegas. Um grupo virou uma viatura policial. A passeata já havia acabado quando o grupo de deslocou da Cinelândia em direção à Alerj. Muitos pareciam dispostos a iniciar o tumulto. Alguns carregavam pedras nos bolsos e outros acenderam morteiros.