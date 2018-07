Policial é executado a tiros em São Carlos

Mesmo baleado, o PM ainda teria saído do carro, sentado em uma mureta e pedido ajuda. Testemunhas acionaram uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o policial não resistiu e morreu antes mesmo de chegar no hospital.

Marcos Aurélio de Santi estava na Polícia Militar há mais de 20 anos e ainda não há pistas para o motivo do crime. Ele estaria trabalhando nas horas de folga como segurança em uma loja perto de onde ocorreu a execução.

Policiais que atuam no caso evitam ligar à morte aos atentados contra a PM no Estado de São Paulo, mas não descartam nenhuma hipótese. Foi o segundo policial assassinado na região nesta semana, pois três dias antes o cabo Gercil Benedito Canuto foi morto com 17 tiros em Piracicaba.