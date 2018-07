Policial é ferido em tiroteio com assaltantes no Rio Um tiroteio entre a Polícia Militar e assaltantes de um veículo atingiu um policial que estava passando pelo local hoje no Rio. Os militares estavam perseguindo os bandidos que estavam em um Palio roubado, quando começaram a trocar tiros na Estrada do Galeão, zona norte da cidade. O policial Antônio Magno Barbosa de Araújo Júnior, de 20 anos, passava a pé pelo local, quando foi atingido por dois tiros, na perna e no braço. Ele foi levado para o Hospital da Força Aérea do Galeão. O Palio roubado foi recuperado pouco depois próximo ao local. Os assaltantes não foram capturados.