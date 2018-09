Policial e ladrão morrem em tentativa de assalto a casa

Os dois criminosos que invadiram a casa trocaram tiros com o policial Iguatemi Brasil Marques de Camargo, de 56 anos, lotado na Delegacia Geral de Polícia, morador da residência. Quatro pessoas terminaram baleadas, dentre elas Iguatemi que, Socorrido ao Hospital Heliópolis, veio a morrer. Um dos criminosos também morreu, mesmo encaminhado ao Hospital Saboia. Um casal de primos, feridos no tiroteio, foi medicado no Hospital São Paulo e não corre risco de morte. O caso será registrado no 83º Distrito Policial.