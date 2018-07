Policial é morta por assaltantes no Centro de São Paulo A policial militar Cláudia Regina Idalino Pinto, de 25 anos, soldado do 37º Batalhão, que atende a região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, foi morta com um tiro no peito na madrugada deste sábado, ao ser abordada por dois assaltantes quando caminhava pela Rua Xavier de Toledo, no Centro de São Paulo. À paisana, porém armada, indo para o trabalho, a policial foi cercada pelos criminosos.