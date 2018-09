Policial é morto ao impedir assalto em Sorocaba-SP O investigador da Polícia Civil Marcos Bonilha Bravo, de 45 anos, foi morto ontem à noite com um tiro na boca durante tentativa de assalto a uma padaria, na zona norte de Sorocaba (SP). Ele tentou impedir o roubo e foi baleado, mas conseguiu atingir o assaltante, que também morreu. De acordo com a Polícia Civil, o policial passou pela padaria, no Jardim das Flores, quando seguia para assumir o plantão na delegacia onde trabalhava.