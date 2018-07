Policial é morto ao reagir a assalto em São Paulo

Oliveira, que estava com a sua pistola particular, reagiu. Teve início uma troca de tiros, na qual a vítima e um dos bandidos foram baleados. Os dois criminosos deixaram o local na moto. Com dois tiros no peito, o policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Albert Einstein.

Pouco depois, um homem baleado deu entrada no Hospital Universitário (HU). A polícia foi avisada e uma testemunha do crime o identificou como um dos criminosos que tentou assaltar o policial. O nome dele não foi divulgado. Até o início da manhã, ele permanecia internado.