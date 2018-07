Policial é morto com 15 tiros em igreja na Bahia Um policial civil foi assassinado com 15 tiros dentro de uma igreja batista no fim da noite de ontem em Porto do Santos, um povoado de Itaparica, na Bahia. Segundo a corporação, Mário Sérgio Moreira era policial civil, estava lotado na 19ª Delegacia de Itaparica e vivia com a ex-mulher de um policial militar. Ele deixou um filho de 5 meses.