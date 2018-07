Policial é morto durante assalto em São Paulo O policial civil Francisco Couto, de 59 anos, foi morto a tiros na noite de ontem após ser rendido por dois assaltantes na região do Cambuci, zona sul da capital paulista. Armado e dentro de um carro, Couto conversava com uma amiga em frente à casa dela quando os dois homens apareceram e anunciaram o assalto. Do lado de fora do carro, a amiga viu o policial sendo retirado à força do veículo. Em seguida, foi atacado por um dos assaltantes e teve a arma tomada. Caído, o PM foi ferido com um tiro na barriga. Mesmo levado por policiais militares ao pronto-socorro do Ipiranga, ele não resistiu e morreu. Couto era casado e tinha quatro filhos. Os dois assaltantes saíram com o carro roubado e pouco depois abandonaram o veículo, fugindo a pé. Segundo o delegado Antonio Sucupira Neto, do 6º Distrito Policial, do Cambuci, o latrocínio - roubo seguido de morte - foi testemunhado também outra mulher. "Essas duas testemunhas foram encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para que pudéssemos fazer o retrato falado dos criminosos", afirmou o delegado. A arma do policial ainda não foi localizada.