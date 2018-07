Policial é morto na frente da casa da mãe

Segundo a polícia, o sargento Maximiliano, 39 anos, estava dentro do imóvel, na Rua Rodrigo de Castro, quando um veículo bateu em seu carro, estacionado no meio-fio. Ele saiu para ver os estragos e teria discutido com o motorista responsável pela colisão.

Alguns minutos depois, o motorista voltou com três homens e a discussão foi retomada. Houve troca de tiros e Maximiliano foi baleado sete vezes.

O policial, que exercia a profissão há 19 anos, foi levado ao pronto-socorro do Jaçanã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 73º DP (Jaçanã).