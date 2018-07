Policial é morto por colega na porta de casa no Brás, em SP

Daniela do Canto, estadao.com.br

Um policial do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi morto na noite desta segunda, 26, na porta de sua casa, no Brás, região central de São Paulo. Edson Aires Orphanake, de 36 anos, foi baleado no peito por outro policial, supostamente um investigador que estaria verificando uma denúncia de tráfico de drogas em uma praça, feita pela própria vítima ao Setor de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia Seccional Centro, horas antes de morrer. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, que ainda não se pronunciou oficialmente.