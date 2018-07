Policial é preso acusado de extorquir traficante em SP Foi preso na quarta-feira o policial civil Marcio da Silva Passos, um dos três acusados de manter uma mulher refém na Delegacia de Investigações Sobre o Crime Organizado (Dise) em Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo, enquanto negociavam pagamento em dinheiro com um traficante para o qual ela supostamente trabalhava. A Promotoria do Estado de São Paulo já havia denunciado os agentes Itamar Gomes da Silva e Edson José Casteleti, além de Passos, por tentativa de extorsão mediante seqüestro. O valor cobrado pelos policiais civis não foi divulgado pelo Ministério Público (MP). O caso ocorreu há quatro meses e, segundo informou o promotor Gaspar Pereira da Silva Junior, a denúncia foi oferecida há um mês. Silva e Passos estão na prisão - o primeiro foi preso há um mês. Ambos foram levados para o Presídio Especial da Polícia Civil, localizado na zona norte de São Paulo. O terceiro policial, Edson José Casteleti, está foragido. A mulher foi detida pelos policiais na região do bairro Botafogo, perto da antiga rodoviária, e teria ficado durante uma tarde inteira em uma sala usada como cativeiro, na delegacia. Segundo informaram as autoridades, o delegado titular não sabia da ação dos policiais. O chefe da Corregedoria da Polícia Civil em Campinas, Roveraldo Bataglini, disse que além de trabalhar em parceria com o Grupo de Atuação Especial Regional para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado (Gaerco) nas investigações, a corregedoria instaurou processo administrativo disciplinar que pode culminar com a demissão dos policiais. A mulher foi integrada ao Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas.