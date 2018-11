Policial é preso acusado de facilitar fuga na BA Plantonista do Complexo Policial Investigador Bandeira, de Feira de Santana (BA), 110 quilômetros a oeste de Salvador, o policial civil Edson Lima foi preso acusado de ter facilitado a fuga de dois detentos, ocorrida na madrugada de domingo passado. Entre os fugitivos está um dos assaltantes mais procurados do Estado, Jacó de Jesus da Silva, acusado de ter relações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).