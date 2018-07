Policial federal é morto em assalto na zona norte do Rio Um policial federal aposentado foi morto durante uma tentativa de assalto em um bairro da zona norte do Rio, no domingo. Uma pessoa estava junto com o agente e acabou ferida. Nesta segunda-feira, 24, a Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios da capital fluminense, está em busca de testemunhas e imagens que possam identificar os autores do crime.