Policial feminina reage a assalto e é baleada Uma policial feminina foi baleada na noite de domingo, 21, após reagir a uma tentativa de assalto a uma pizzaria na Rua Artur de Azevedo, 740, Pinheiros, zona oeste da capital. Rosineide Alves, 40 anos, estava desarmada e à paisana, comprando uma pizza, quando o assaltante entrou no estabelecimento e anunciou o roubo. Segundo a Polícia Militar, a policial reagiu e iniciou uma luta corporal com o criminoso, que atirou cinco vezes. Três balas a atingiram, duas na região do pulmão e uma na virilha.