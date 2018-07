Policial fica ferido em abordagem a motoqueiro em SP

Por volta das 16h50 de sábado (28), um motoqueiro recebeu ordem de parada de agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar, na altura do número 5.777 da Avenida das Nações Unidas, em Pinheiros, zona sul da capital. O suspeito não teria obedecido a ordem e empreendeu fuga, tentando ultrapassar um bloqueio da polícia.

Na tentativa, um agente militar ficou ferido, com uma fratura na perna, assim como o fugitivo. Detido, o suspeito foi socorrido ao Hospital das Clínicas. O policial, no entanto, foi levado ao Hospital da Polícia Militar, em Santana. A polícia não revelou o nome do PM ferido. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial.