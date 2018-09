Policial fica ferido em operação em favela no RJ Um policial militar ficou ferido durante tiroteio no Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio, na manhã de hoje. Ele foi baleado na perna e levado para o Hospital Central da PM e não corre risco de morte, de acordo com a PM. Cerca de 130 homens da Polícia Militar deram início nesta manhã a uma operação na favela para coibir o tráfico de drogas e prender o chefe do tráfico na comunidade. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões, segundo a Polícia Militar.