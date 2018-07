Policial mata bandido e fere outro em assalto em SP

Ao parar a moto para ver o celular, o policial foi abordado por dois homens também numa moto. O investigador entregou o celular e retirou o capacete, momento em que foi reconhecido por um dos criminosos. "Ele é polícia, é polícia", disse o criminoso. Sem perceber que a arma da dupla era falsa, a vítima, temendo ser morta, atirou.

Baleado várias vezes, um dos assaltantes morreu no local. O outro, atingido nas pernas e na barriga, continua internado no Hospital Geral de Taipas. Segundo um dos PMs que estiveram no hospital, o bandido que sobreviveu afirmou que a dupla já havia roubado a bolsa de quatro mulheres e que usaria a moto do policial para fugir separadamente.

O caso foi registrado no 72ºDP e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).