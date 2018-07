Policial mata coletor de lixo que portava bíblia em SP O cabo da Polícia Militar João Samir de Oliveira, de 36 anos, atirou e matou o coletor de lixo Antonio Marcos dos Santos, de 40, após confundir com uma arma uma bíblia que estava em seu poder. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (26), em Avaré, a 263 km de São Paulo. A vítima caminhava pela rua próxima de sua casa quando foi abordada pelo cabo, que estava na companhia de outro policial. De acordo com testemunhas, no momento da abordagem o coletor teria levantado os braços para mostrar que não estava armado. O cabo da PM, no entanto, disparou a arma, atingindo o coletor no pescoço.