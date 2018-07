Policial mata usuário de droga ao ser atacado em MG Um usuário de drogas de 29 anos foi morto na madrugada de hoje dentro de sua casa, no bairro Esplanada, região Leste de Belo Horizonte, após esfaquear um policial militar que foi até o local a pedido da família. De acordo com a Polícia Militar, Bruno do Nascimento Magalhães fazia uso de cocaína e crack com outras duas pessoas num quarto da residência, quando um parente decidiu acionar os militares.