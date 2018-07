Policial militar é encontrado morto a tiros no Rio

De acordo com a polícia militar, Soares atuava na UPP da Vila Kennedy e estava em seu dia de folga. Os dois homens estavam envoltos em sacos plásticos pretos.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios, que abriu um inquérito para apurar o crime. A perícia foi realizada no local. Os agentes da Polícia Civil estão à procura de testemunhas e câmeras de segurança próximas ao local para análise. Os corpos estão no Instituto Médico Legal (IML), no centro do Rio.

Em 2014, mais de cem policiais militares foram mortos no Estado do Rio de Janeiro, a maior parte deles em horário de folga. Na segunda-feira passada (26), o governo do Rio anunciou o congelamento de R$ 1,2 bilhão dos R$ 4,5 bilhões destinados à Polícia Militar no orçamento de 2015.