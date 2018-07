Policial militar é morto a tiros em Itaboraí, no Rio

O policial reformado Noeli da Silva, de aproximadamente 50 anos, foi morto na madrugada desta terça-feira, 19, dentro de seu carro, no estacionamento de um posto de combustível, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da PM, o segundo sargento foi encontrado baleado por volta da 1h30, na Rua 46, com ferimentos na mão, braço, cotovelo e costas. A vítima ainda estava viva quando os PMs chegaram, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há pistas sobre os autores do crime.