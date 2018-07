Policial militar é morto a tiros na Grande São Paulo O policial militar Hélio Teshima Júnior, de 26 anos, foi morto a tiros, na madrugada deste domingo (8), na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O corpo do policial foi encontrado pela polícia por volta de meia-noite, dentro de um carro na Estrada do Mosteiro Nossa Senhora da Paz. Testemunhas acionaram a polícia após escutarem tiros. O carro foi encontrado com a porta do motorista aberta, os faróis ligados e a vítima no banco do passageiro. Apesar de estar à paisana, a identificação do policial foi encontrada perto do banco do motorista.