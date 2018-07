Policial militar é morto em frente de casa em Embu Um policial militar foi assassinado quando chegava em casa, na cidade de Embu, Grande São Paulo, no início da madrugada deste sábado. Rodinei Ferreira Duarte, de 25 anos, desceu para abrir o portão, quando dois homens chegaram em uma moto. Houve tiroteio. O policial chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Um suspeito foi baleado e preso, quando era atendido no hospital em Taboão da Serra. Outros dois suspeitos também foram detidos. As informações são do SPTV, da TV Globo.