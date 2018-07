Policial militar faz filho de 8 anos refém em Fortaleza

A PM foi acionada às 8h50 deste sábado para atender a ocorrência. Três equipes da corporação foram encaminhadas à residência do soldado para negociar a libertação das crianças e a rendição do policial. A mulher do agente informou às autoridades de que ele faz tratamento psicológico.

Por volta das 12h, o militar exigiu a presença de sua mulher para finalmente se entregar à polícia. A PM afirma que o homem, sem identidade revelada, ainda faz parte da corporação.

Agentes do 4º Batalhão, que efetuaram a negociação disseram que o agente foi levado à delegacia para ser preso. O 12º Distrito Policial, que cobre o bairro onde o cárcere privado aconteceu, não havia registrado o caso até às 14h deste sábado.