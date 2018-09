Policial militar reage a assalto e é morto no Rio Um policial militar foi morto neste domingo após uma tentativa de assalto na Rua Capitão Machado, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O policial teria sido abordado por homens armados que queriam roubar sua moto. De acordo com informações do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda, o policial teria reagido ao assalto, sendo baleado pelos bandidos. O PM morreu no local. Os bandidos fugiram sem levar o veículo. Não há informações sobre suspeitos.