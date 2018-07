Policial morre ao reagir a assalto em Taboão da Serra O policial civil Marcos Correa Leandro, agente da Superintendência da Polícia Científica da capital, foi morto, com um tiro no peito, no final da noite de ontem, ao reagir a um assalto na Rua Sylvio Zanelatto, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.