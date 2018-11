Policial morre ao tentar evitar assalto no Rio

O sargento da Polícia Militar Luis Fernando Marques da Silva, de 42 anos, morreu no fim da noite de segunda-feira, 28, após tentar evitar um assalto na zona portuária do Rio. Segundo informações da PM, ao ver uma mulher, dentro de um carro, ser assaltada por dois indivíduos no Elevado da Perimetral, o sargento reagiu e acabou baleado durante troca de tiros.Os suspeitos também foram feridos e um deles conseguiu fugir. O outro tentou escapar abordando um táxi que estava próximo. Um policial federal, que estava em outro carro próximo, conseguiu deter o bandido, mas acabou tendo um braço quebrado, segundo a PM. O criminoso foi levado para o hospital. A PM não soube informar para qual hospital os feridos foram levados.