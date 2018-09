Policial morre ao tentar evitar roubo em São Bernardo

O policial militar Antonio Carlos Pedro, de 45 anos, foi morto na tarde de ontem ao tentar impedir o roubo de um veículo em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Armado com uma pistola calibre 380 e à paisana, o policial, em seu veículo, testemunhou um homem a pé abordando uma mulher, que ocupava um veículo. O que o policial não percebeu é que um outro carro esperava pelo assaltante. Ao descer do carro e dar voz de prisão ao suspeito, o soldado foi atropelado pelo outro carro, cujo ocupante saiu do interior e ainda atirou contra o policial, que morreu a caminho do Pronto-Socorro de Rudge Ramos. Os bandidos fugiram levando a arma do PM e o carro da mulher. Minutos depois, o veículo foi abandonado pelos criminosos próximo à Rodovia Anchieta. Os bandidos seguem foragidos.