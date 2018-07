Policial morre atropelado em acidente na Anhanguera

Um policial morreu e ao menos outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã deste sábado, 4, na altura do km 17 da Rodovia Anhanguera, no sentido interior, no bairro de Pirituba, em São Paulo. Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar, três policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) pararam para atender uma ocorrência quando foram atropelados por três motos que passavam pelo local.

Um dos policiais, identificado como cabo Gilberto Lopes de Barros, do 49º Batalhão, chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro (PS) de Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Os outros dois PMs foram levados ao PS Geral de Taipas. Já os condutores das motos que atropelaram os policiais foram socorridos a outros hospitais da região. O socorro das vítimas foi feito por viaturas da concessionária AutoBAn, pelo helicóptero Águia, da PM, e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Conforme a AutoBAn, que administra a rodovia, os policiais pararam para dar apoio a um acidente que aconteceu às 8h40, quando um carro de passeio colidiu contra a mureta de concreto. A Rodovia Anhanguera permaneceu totalmente interditada até às 10h10, mas já foi liberada e o trânsito flui normalmente pelo local.

O enterro do cabo Barros está previsto para acontecer neste domingo, 5, em Osasco. Segundo a assessoria de imprensa da PM, o enterro está marcado para as 10 horas no Cemitério Parque dos Girassóis.

Atualizado as 17h27 para acréscimo de informações.