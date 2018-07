Policial perde controle de veículo e invade casa em BH

O acidente aconteceu por volta das 6h deste domingo, segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atende a região. O guarda municipal, Bruno Colombarde Garcia, seguia sozinho no Viaduto São Francisco, no km 19 do anel rodoviário, sentido Vitória, quando perdeu o controle do veículo.

O carro desgovernado ultrapassou a ponte e caiu sobre uma residência de uma comunidade da região. Os moradores do local atingido, de acordo com as autoridades, não ficaram feridos, mas o veículo acabou preso na estrutura da casa.

A Polícia, ao realizar o teste do bafômetro, constatou que Garcia estaria alcoolizado no momento do acidente e determinou a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) assim como a autuação do guarda. Com escoriações nos braços, Garcia foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Unimed, onde permanece em observação. Até as 12h50, o carro continuava no local, segundo a polícia, e deve ter removido pelos familiares de Garcia.