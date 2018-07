Policial perseguiu 'a si mesmo' depois de ser confundido na câmera de segurança

Um policial acabou perseguindo "a si mesmo" por cerca de 20 minutos em uma cidade britânica, depois de ter sido confundido por outro policial que monitorava as ruas da cidade por câmeras de segurança.

A história foi revelada pela revista Police, da federação britânica de policiais, e especializada no setor de segurança. O nome do policial e a cidade não foram revelados pela revista, que baseou sua história em um depoimento anônimo de um outro oficial.

O policial estava circulando a pé e a paisana em uma área de uma cidade britânica com alto índice de assaltos de casas quando recebeu pelo rádio a informação de que uma pessoa suspeita estava circulando nas redondezas e fora flagrada pelas câmeras.

Ele chegou a receber pelo rádio a informação de que estava "muito perto do suspeito". Depois de cerca de 20 minutos, no entanto, um sargento que estava observando tudo pelas câmeras na central percebeu que o "suspeito" era o próprio policial.

"Com dores de tanto rir, o sargento disse ao policial que o operador [na central] estava o observando na TV sem perceber que o 'suspeito' era o próprio policial a paisana - ou seja, o policial estava perseguindo a si mesmo pelas ruas", afirma o relato publicado pela revista.

A polícia de Sussex não confirmou a veracidade da história, já que a revista não publicou mais detalhes sobre a data e o local do episódio.

No entanto, um porta-voz da polícia disse ao jornal britânico Daily Telegraph que, em meio a tantas preocupações sérias da polícia, é comum haver momentos de descontração com tudo sendo levado no bom-humor. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.