Policial que matou namorada morre em Curitiba O policial civil Napoleão Seki Júnior, 36 anos, que na última semana assassinou com quatro tiros a namorada Paola Natália Cardoso, 23 anos, após algemá-la, em Curitiba (PR), morreu no final da tarde de quinta-feira,1º, após passar por cirurgia e ficar internado na UTI do Hospital Cajuru.