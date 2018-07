Policial reage a assalto e mata suspeito em São Paulo

De acordo com a polícia, por volta de 21h o policial Márcio Alberto Pichirillo manobrava seu veículo quando viu um Ford Ka preto estacionar. Um homem teria saído do carro, seguido até o automóvel de Márcio e anunciado o assalto. O policial se identificou, segundo a polícia, mas o criminoso teria esboçado reação, quando então foi atingido por um tiro. Ele morreu no local.

O Ford Ka havia sido roubado horas antes na Rua Teodoro Sampaio, próximo à Rua Cônego Eugênio Leite. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).