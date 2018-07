Policial rodoviário é atingido por tiro de fuzil Um policial rodoviário-federal foi atingido por tiro de fuzil no pescoço, quando trafegava pela Linha Vermelha, via expressa que liga o centro do Rio à Baixada Fluminense. O disparo foi feito por um traficante, do alto do Morro do Timbau, no Complexo da Maré, ao ver um carro blindado da Polícia Militar (PM) na favela. O criminoso entregou-se à polícia por ordem do chefe do tráfico na Maré, Marcelo Santos das Dores, mais conhecido como Menor P, assim que soube que um policial havia sido atingido.