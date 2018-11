Policial rodoviário é morto ao chegar em casa em SP O subtenente Elias de Oliveira, de 44 anos, do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, em Jundiaí (SP), foi morto a tiros na noite de ontem quando chegava em casa, na região do Jaraguá, zona norte da capital paulista. Oliveira chegava do trabalho quando foi abordado por um desconhecido, segundos após descer do carro e abrir o portão.O suspeito, ainda não identificado, atirou contra o peito da vítima e fugiu sem nada levar. O assassino teria escapado por um matagal, ao lado da via férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos(CPTM). Mesmo encaminhado por policiais militares ao Hospital Geral de Taipas, Elias não resistiu aos ferimentos e morreu.