Policiamento reforçado impede grandes protestos no Golfo

As manifestações após as preces de sexta-feira costumam ser as maiores na atual onda de rebelião do mundo árabe, e foram decisivas nos movimentos que recentemente derrubaram os governos da Tunísia e do Egito.

Os protestos de sexta-feira novamente atraíram multidões no Iêmen, onde o presidente Ali Abdullah Saleh enfrenta uma revolta contra seus 32 anos de governo.

Ao contrário do que ocorre no Iêmen, os ativistas sauditas, mobilizados via internet, reivindicam reformas, e não revolução. Eles haviam convocado protestos para a sexta-feira apesar de manifestações serem proibidas no reino, maior exportador mundial de petróleo.

Mas, talvez por causa da intimidação policial, não houve manifestação em Riad. Um homem solitário se aproximou de um grupo de jornalistas dizendo que queria mais liberdade, mas que não tinha encontrado qualquer outro manifestante.

"As pessoas estão zangadas," disse ele, quase aos prantos. "Elas estão com medo. Todo mundo passa por aqui, vê a polícia e sente medo. Convenhamos, nós somos humanos."

A falta de adesões ao protesto ajudou a reduzir a cotação do petróleo na sexta-feira, depois do nervosismo dos mercados com a possibilidade de turbulências na Arábia Saudita.