Policiamento segue reforçado em quatro UPPs O policiamento segue reforçado desde essa sexta-feira, 17, em quatro favelas com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio. No Morro da Mangueira, na zona norte, um policial morreu após troca de tiros com traficantes que tentam retomar o controle do tráfico de drogas.